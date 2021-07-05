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Здоровье5 июля 2021 22:52

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба привился «Спутником V»

Министр призвал всех вакцинироваться от коронавируса
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба привился «Спутником V»

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба привился «Спутником V»

Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Главу ведомства вакцинировали в Сухумской поликлинике №1, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Абхазии.

«Сегодня я сделал прививку от коронавируса, и призываю всех наших граждан тоже провести ее. Вакцина спасет наши жизни», – обратился Бутба к жителям республики.

Как писал сайт kp.ru, в Абхазии вакцинация против коронавируса российской вакциной «Спутник V» началась в мае 2021 года. В конце апреля в республику в качестве помощи в борьбе с пандемией было доставлено 6,5 тысячи доз вакцины.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Всемирную организацию здравоохранения одобрить вакцину «Спутник V».

На сегодняшний день препарат зарегистрирован в более чем 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек.