Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 6 июля 2021 года

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние певицы MaкSим не улучшается. 38-летней артистке провели еще одну компьютерную томографию грудной клетки. Медики увидели новые образования в легких.

Пока певица пребывает в крайне тяжелом состоянии. Девушка введена в медикаментозную кому. Очаги в легких меньше не стали, лишь уплотнились. Но появились новые образования с признаками ухудшения.

Однако, несмотря на тяжелое состояние артистки, ее причастили и соборовали. Ее духовник игумен Лука заявил о чуде: певица MaкSим отреагировала на таинство. Поклонники артистки приняли эту новость с сомнениями. С одной стороны Лука, который заявил, что "Марина в сознании", а с другой - помощница звезды, которая опровергла выход из комы.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени в прошлом месяце. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Артистка находится в одной из московских клиник. Медики ввели ее в искусственную кому.

Около года назад девушка призналась, что пила алкоголь, чтобы заглушить сильные головные боли. МакSим попадала в реанимацию дважды.

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