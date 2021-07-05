Австрия решила внести Россию в «красный список» по распространению коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия решила внести Россию в «красный список» по распространению новых мутаций коронавируса. Ограничения на въезд из РФ вступит в силу 8 июля 2021, сообщило Министерство здравоохранения республики.

Въезд в Австрию из РФ разрешен лишь в исключительных случаях, после приезда будет необходимо уйти на самоизоляцию сроком 10 дней. Исключения действуют для граждан Австрии, Швейцарии и стран ЕС, а также тех, кто имеет место жительства в этих государствах, школьникам, студентам, командированным и приехавшим по неотложным или семейным обстоятельствам, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что для въезда в Австрию нужно будет пройти электронную регистрацию и иметь отрицательный ПЦР-тест. Режим самоизоляции не действует для тех, кто въезжает по неотложным причинам в рамках гуманитарных миссий или в интересах Австрии.

Как писал сайт kp.ru, 10 июня 2021 Россия возобновила авиасообщение с Австрией. Самолеты летают два раза в неделю по маршруту «Москва – Вена».