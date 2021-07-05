В Болгарии с 8 июля 2021 года вводят обязательные ПЦР-тесты для прибывающих на отдых российских туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Болгарии начиная с 8 июля 2021 года для прибывающих на отдых российских туристов будут действовать новые правила. Теперь им нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда в государство. Об этом объявили в болгарском Минздраве.

Кроме граждан РФ новые правила коснутся туристов из Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку ведомства, входят в так называемую "оранжевую зону" по степени распространения covid-19.

- Лица, прибывающие из Российской Федерации, Испании и Республики Кипр, допускаются в Болгарию при предъявлении действующего цифрового сертификата ЕС на коронавирус для тестирования или аналогичного документа, показывающего отрицательный результат проведенного теста ПЦР за 72 часа до въезда, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в граждане из стран "зеленой зоны" могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, а тем, чья страна попала в категорию "красной зоны", въезд в закрыт.

По сравнению с другими странами, которые вошли в состав "оранжевой зоны", для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.