В Германии с 7 июля 2021 года для российских туристов ослабят ограничения по COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии сообщили, что с с 7 июля 2021 года страна смягчает правила въезда из пяти стран, в числе которых Россия, Великобритания и Индия. Об этом говорится в обновленном в понедельник списке Института Роберта Коха.

С этой даты данные страны будут переходить в специальный список - с этого дня по классификации RKI они будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. В этом случае необязательно будет находиться в карантине две недели.

Также объясняется, что с 7 июля будет достаточно сделать тест, и, если он будет отрицательным, то ограничения снимут. В случае, если человек имеет одну из зарегистрированных в ЕС прививок или же перенес коронавирус в прошлом, то на карантин ему не надо будет вообще.

До этого издание Bild сообщало, что в Германии планируют отменит все ограничения на въезд для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. Предполагалось, что такие правила вступят в силу с 1 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что в Болгарии начиная с 8 июля 2021 года для прибывающих на отдых российских туристов будут действовать новые правила. Теперь им нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда в государство. Кроме граждан РФ новые правила коснутся туристов из Испании и Кипра.