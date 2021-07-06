Посольство Украины в Польше начало проверку после скандала с пилотом, выгнавшим пассажиров

В консульском отделе посольства Украины в Польше сообщили, что проведут проверку сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за поведения пилота воздушного судна. Об этом заявил официальный представитель МИД Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Ранее сообщалось на польском портале epoznan.pl со ссылкой на очевидца появилась информация, якобы пилот самолета авиакомпании Ryanair не пускал на борт около 30 пассажиров рейса FR6705 Познань - Одесса.

Как отмечает издание, командир воздушного судна выкрикивал, что является "королем самолета", а также "выгонял всех вон". Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.