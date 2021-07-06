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Политика6 июля 2021 2:10

Лавров заявил, что Россия намерена жестко отвечать на попытки вести диалог с позиции силы

Глава МИД РФ отметил, что если в США действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, то взаимодействовать нужно честно
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Лавров заявил, что Россия намерена жестко отвечать на попытки вести диалог с позиции силы

Лавров заявил, что Россия намерена жестко отвечать на попытки вести диалог с позиции силы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дер России Сергей Лавров заявил, что любые попытки вести с диалог Москвой диалог с позиции силы обречены. При этом недружественные действия в адрес российской стороны иметь жестки ответ. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Глава дипведомства также рассказал, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве показали желание понять друг друга, однако после завершения саммита Вашингтон вернулся к нотациям в адрес Москвы. Если американская сторона в действительности рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, то взаимодействовать необходимо честно, считает министр.