Лавров заявил, что Россия намерена жестко отвечать на попытки вести диалог с позиции силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дер России Сергей Лавров заявил, что любые попытки вести с диалог Москвой диалог с позиции силы обречены. При этом недружественные действия в адрес российской стороны иметь жестки ответ. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Глава дипведомства также рассказал, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве показали желание понять друг друга, однако после завершения саммита Вашингтон вернулся к нотациям в адрес Москвы. Если американская сторона в действительности рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, то взаимодействовать необходимо честно, считает министр.