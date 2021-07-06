Рособрнадзор в 2021 году получил около 13 тысяч апелляций по итогам ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году Рособрнадзор получил примерно 13 тысяч апелляций по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам исполняющей обязанности начальника Управления организации и проведения ГИА Рособрнадзора Нино Бугуловой, три тысячи из них уже удовлетворены.

- В ведомство подано около 13 тысячи апелляций к результатам экзаменов. Примерно три тысячи из них уже удовлетворены. К процедуре (проведения ЕГЭ) в этом году всего было подано 23 претензии, - сказала Бугулова в интервью "Российской газете".