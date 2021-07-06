Последние новости на утро 6 июля 2021: Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 6 июля 2021 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки вести с Москвой диалог с позиции силы обречены. При этом он отметил, что недружественные действия в адрес российской стороны от США будут иметь жесткий ответ. Руководитель дипведомства также рассказал, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве показали желание понять друг друга, однако после саммита Вашингтон вернулся к нотациям в адрес Москвы. Если американская сторона в действительности рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, то взаимодействовать необходимо честно, считает министр.

Коронавирус гипотетически может протекать легче у людей с аллергией, в том числе у страдающих поллинозом и у тех, кто принимает ингаляционные стероиды. Это связано с обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, из-за чего вирус, возможно, может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках. Однако это лишь предположение, которое требует доказательств.

Общее число жертв в результате обрушении многоэтажного жилого дома в американском городе Серфсайде в штате Флорида выросло до 28 человек, из-под обломков извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается.

В Минздраве Гватемалы зафиксировали первую смерть от "черной плесени" после коронавирусной инфекции. Жертвой мукормикоза стала женщина, которая страдала сахарным диабетом. Несмотря на полученное лечение, она умерла 29 июня.

С 6 по 17 июля 2021 в Каннах пройдет традиционный кинофестиваль. В этом году престижное мероприятие состоится в 74-й раз. Обычно оно проходит в мае, но в 2020 году из-за covid-19 его пришлось отменить. Однако в этом году организаторы фестиваля не смогли пропустить еще один год, дожидаясь всеобщей вакцинации.

В 2021 году Рособрнадзор получил примерно 13 тысяч апелляций по итогам ЕГЭ, три тысячи из которых уже удовлетворены. Также известно, что к процедуре проведения единого госэкзамена в этом году всего было подано 23 претензии.