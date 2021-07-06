Депутат Рады: Запад разваливает Украину через гибридную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что западные страны окончательно разваливают Украину. Во вторник, 6 июля, в своем Telegram-канале политик раскритиковал попытки героизации пособников нацистов в стране, отметив, что такие действия – часть гибридной войны с целью уничтожения славянских народов.

Накануне несколько украинских парламентариев предложили на государственном уровне отпраздновать 80-летие формирования «Украинской повстанческой армии»* и присвоить звание героя националисту Тарасу Бульбе-Боровцу.

- Героизация таких личностей безвозвратно раскалывает общество. На фоне внутреннего военного конфликта это может привести к окончательному развалу страны. Именно эту задачу выполнял экс-президент Порошенко, сейчас в том же направлении работает Зеленский. Пришедшие к власти после 2014 году – марионетки. Это гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада. И пока Украина эту войну проиграла, - написал Илья Кива.

Как писал сайт kp.ru, накануне Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что у власти на Украине стоят нацисты, но признает значительную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической жизни этой страны.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.