Минздрав России допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препарат от коронавируса «Ковид-глобулин» может использоваться для лечения беременных по жизненным показаниям. Об этом свидетельствуют рекомендации российского министерства здравоохранения по организации медицинской помощи беременным и новорожденным с коронавирусом.

«Ковид-глобулин» - это препарат, созданные на основе плазмы крови переболевших коронавирусом пациентов. Лекарство помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему самостоятельно вырабатывать антитела против инфекции.

- Это лекарство не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических испытаниях, по этой причине его назначение попадает под категорию off-label и возможно для беременных только по жизненным показаниям, - говорится в документе.

По закону, при оказании пациентам помощи в стационарах по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются препараты, которые не включены в перечень жизненно необходимых.

Специалисты Минздрава также перечислили основные противопоказания к использованию «Ковид-глобулина»: повышенная чувствительность к иммуноглобулину, аутоиммунные болезни, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Как писал сайт Kp.ru, в рекомендациях министерство здравоохранения России также предупредило о негативном влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин.