Аналитики из США назвали сильные и слабые стороны Китая как сверхдержавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты американской корпорации RAND выпустили доклад о положении Китая на мировой арене. В документе аналитики назвали главные достоинства и недостатки страны как сверхдержавы.

В докладе утверждается, что экономическая мощь КНР является главным козырем этого государства, а возможность предлагать третьим странам торговое и инвестиционное партнерство — самым эффективным рычагом воздействия на них. По мнению американский специалистов, это более эффективный метод, чем прямые военные угрозы. Эксперты из США также обратили внимание на то, что Китай успешно развивает неформальные связи с представителями элит в зарубежных государствах.

- В то же время у Китая, несмотря на рост экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим государствам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. О «китайской модели» следует говорить скорее теоретически, чем на практике, ведь у КНР нет четкого и последовательного перечня мер, который можно было бы применить на практике в других странах, - говорится в докладе RAND, который цитирует РБК.

По мнению аналитиков из Соединенных Штатов, в скором времени экономика Китая может столкнуться с некоторыми проблемами. Так, может снизиться привлекательность страны на фоне роста тревоги «из-за несоблюдения прав человека».