Глава Паланы находилась на борту пропавшего Ан-26 на Камчатке

Фото: официальный сайт городского округа "поселок Палана"

Глава Паланы Ольга Махирева находилась на борту пропавшего с радаров самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации поселка.

Ранее информация о том, что Ольга Махирева могла быть на борту пропавшего пассажирского самолета на Камчатке, появилась в социальных сетях.

- Да, она могла быть на борту. Пока что я не могу это комментировать, - сообщил представитель администрации поселка.

Как писал сайт kp.ru, по информации краевого министерства транспорта, экипаж самолет в ходе посадки не вышел на связь в назначенное время, а само судно пропало с радаров. По предварительной информации, на борту пропавшего Ан-26 на Камчатке находилось 28 человек, в том числе 22 пассажира. Среди пассажиров было двое детей в возрасте до 12 лет. На происки самолета направили два вертолета и спецборт, кроме того к поискам присоединился Тихоокеанский флот.