Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60% сотрудников до 15 июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставщики продуктов и ретейлеры в российской столице заявили, что не успеют привить от коронавирусной инфекции 60 процентов сотрудников в установленный властями срок до 15 июля текущего года. Об этом во вторник, 6 июля, пишет издание «Коммерсант».

По данным издания, ассоциация «Русбренд», которая объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие крупные компании, попросила московскую мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников некоторых сфер. В качестве альтернативы ретейлеры предложили не штрафовать работодателей, которые точно в срок не успели выполнить данное требование.

- Участники рынка заявили, что запись на вакцинацию от заболевания в Москве уже растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. На сегодняшний день из-за этого у них не получается растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин, - говорится в материале.

Напомним, в середине июня глава московского Роспотребнадзора подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, которые работают с детьми. До середины июля вакцинацию должны пройти не мене 60% работников данных сфер.