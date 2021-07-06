Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы летних Олимпийских Игр в Токио в текущем годы планирует отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия соревнований. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила общенациональная газета The Asahi.

Пока что данный вопрос находится на стадии финального согласования. Вероятнее всего, церемонии открытия и закрытия Олимпиады в японской столице смогут посетить представители Международного олимпийского комитета и члены иностранных делегаций. Таких зрителей будет около десяти тысяч, но организаторы намереваются сократить и их число.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам пятистороннего заседания организаторов, которое запланировано на 8 июля 2021 года.

Напомним, летние Олимпийские Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Организаторы уже окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а допуск местных зрителей был установлен лимит в десять тысяч человек.

Организаторы летних Олимпийских Игр в Токио в текущем годы планирует отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия соревнований. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила общенациональная газета The Asahi.

Пока что данный вопрос находится на стадии финального согласования. Вероятнее всего, церемонии открытия и закрытия Олимпиады в японской столице смогут посетить представители Международного олимпийского комитета и члены иностранных делегаций. Таких зрителей будет около десяти тысяч, но организаторы намереваются сократить и их число.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам пятистороннего заседания организаторов, которое запланировано на 8 июля 2021 года.

Напомним, летние Олимпийские Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Организаторы уже окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а допуск местных зрителей был установлен лимит в десять тысяч человек.