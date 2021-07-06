Спасатели зафиксировали радиосигнал у побережья Камчатки после исчезновения Ан-26 Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, в районе, где этим утром пропал пассажирский самолет Ан-26. Возможно, этот радиосигнал издает аварийный радиобуй пропавшего воздушного судна. Об этом в среду, 6 июля, сообщило издание «Интерфакс», ссылаясь на информацию источника.

- Спасателями был зафиксирован крайне слабый радиосигнал. Предполагаем, что это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Такой маяк активизируется в случае разрушения воздушного судна, - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ан-26, принадлежащий «Камчатскому авиационному предприятию» перестал выходить на связь по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану за десять минут до планируемой посадки. Сейчас воздушное судно, на борту которого находится 22 пассажира, ищут в море и на суше. На борту самолета, в том числе, находилась глава городского округа «Поселок Палана» - административного центра Корякского округа - Ольга Мохирева.