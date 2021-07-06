Минпросвещения обновило федеральные образовательные стандарты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 июля, Минюстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», - говорится в соответствующих приказах.

В документе уточняется, что ФГОС основного общего образования обеспечивает единство образовательного пространства России, благоприятные условия воспитания и обучения, вариативность содержания программ образования, применение методик обучения, которые направленны на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья.

В приказы вошли также дополнения, которые касаются экологического и гражданского патриотического воспитания. Во ФГОС средней школы прописана и возможность использования школами сетевого обучения, а также применения электронных и дистанционных образовательных технологий.

Министерство юстиций также зарегистрировало приказ об утверждении ФГОС начального общего образования.

Напомним, в конце января прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов приостановил работу над новыми федеральными государственными образовательными стандартами, которые разрабатывались при экс-главе ведомства Ольге Васильевой. Позже президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования, которая была образована для проведения оценки проектов ФГОС общего образования и анализа ключевых направлений развития.