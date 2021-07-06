Определено возможное место падения самолета Ан-26 на Камчатке Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Определено возможное место падения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке: вероятнее всего, воздушное судно потерпело крушение в Охотском море рядом с поселком Палан.

Пока что сигналов от радиомаяка пропавшего Ан-26 на Камчатке не зафиксировано.

- Поисковая группа пока не фиксировала сигналов радиомаяка пропавшего Ан-26. Поиск в настоящее время продолжается, - сообщило во вторник, 6 июля, агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

Напомним, до этого «Интерфакс» сообщил, что спасатели зафиксировали очень слабый радиосигнал неизвестного происхождения в районе, где пропал пассажирский самолет.

Как писал сайт kp.ru, спасатели определили примерный район нахождения воздушного судна – это зона в радиусе 15-25 километров от аэропорта, где должен был приземлиться самолет. Поиск в настоящее время также ведутся на морской акватории катерами. В поселок Палана для участия в поисковой операции вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиками на борту.