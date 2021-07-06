Глава МЧС России провел совещание по ситуации с пропавшим АН-26 на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев провел совещание по ситуации с пропавшим пассажирским самолётом АН-26 на Камчатке. Во вторник, 6 июля, министр заслушал доклад о ходе поиска воздушного суда, сообщается пресс-служба ведомства.

В настоящее время поиск ведет спасателями на вертолете МИ-8 МЧС России, а также за суше группировкой спасателей ведомства.

Напомним, самолет АН-26 с 22 пассажирами на борту пропал с радаров и перестал выходить на связь за десять минут до планируемой посадки. Предположительно, самолет мог упасть в воды охотского моря, однако в правительстве Камчатского края отметили, что пока местные власти не располагают данными о падении воздушного судна и не подтверждают, что самолет упал в воду.

Как писал сайт kp.ru, по поручению глава правительства Михаила Мишустина была создана спецкомиссия под руководством главы министерства транспорта для выяснения обстоятельств исчезновения Ан-26 на Камчатке.