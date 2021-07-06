Число умерших от коронавируса за сутки в России обновило максимум Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали еще 737 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за весь период пандемии. Всего с начала эпидемии жертвами инфекции в стране стали 139 316 человек. Об этом во вторник, 6 июля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число летальных исходов после коронавируса за последний день зарегистрировали в Москве, где скончалось еще 114 пациентов.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 23 378 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 18 411 человек, а всего с начала пандемии - 5 101 852 пациента.