Старший управляющий директор «РОСНАНО» назвал главные условия для технологического перехода

Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Алексей Тихонов рассказал о перспективных решениях в сфере энергетики. Эксперт выступил на шоукейс-сессии «Миссия выполнима. Инженерная инфраструктура как залог устойчивого развития» на Московском урбанистическом форуме и призвал к скорейшему старту создания необходимой инфраструктуры для технологического перехода.

«Создание инфраструктуры для технологического перехода — комплексная работа, которую нужно начинать уже сегодня. Проектирование таких систем должно строиться в междисциплинарном формате, когда проектирование отдельных элементов системы подчинено единой концепции. Мы готовы к слаженной работе с городскими структурами и другими участниками рынка», — отметил представитель «РОСНАНО».

Тихонов добавил, что одной из перспективных концепций является Vehicle-to-grid (V2G) – концепция двустороннего использования электромобилей и гибридов, которая дает возможность подключать машины к общей энергетической сети для подзарядки с возможностью выдачи электроэнергии обратно в сеть. Такой подход сразу объединяет технологии накопления электроэнергии и электромобильности. Согласно Vehicle-to-grid, автомобили становятся элементами энергосистемы и получают возможность возвращать избыток электроэнергии, когда машина не используется.

Эксперт полагает, что крупные российские города уже могут приступать к созданию пилотных зон, где будут использоваться новейшие подходы в сфере электроэнергетики. При этом специалисты имеют возможность использовать уже доступные на рынке готовые решения, а также формировать требования под недостающие элементы подобной инфраструктуры.