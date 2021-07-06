Ирина Волынец призвала ужесточить ответственность банков за списание с должников средств соцподдержки

Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ужесточить ответственность банков за списание долгов со счетов клиентов, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки. Также эксперт призвала разработать и внедрить регламент, регулирующий данную сферу. Свое обращение она направила на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Волынец напомнила, что согласно указу Владимира Путина, в России запрещается снимать деньги со счетов должников, чей доход ниже прожиточного минимума. Такое решение была связано с высокой долговой нагрузкой малообеспеченных граждан, высокую долю которых составляют семьи с детьми.

«Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки», — цитирует Ирину Волынец RT.

Ранее сообщалось, что в России коллекторы не могут взыскать деньги с должников, если их доход ниже прожиточного минимума, также коллекторы не могут обращаться к родственникам и друзьям должников без их письменного согласия, передает ОТР.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали чаще выплачивать кредиты досрочно, и реже оформлять новые займы. Аналитики полагают, что заемщики опасаются экономического или финансового кризиса в условиях пандемии коронавируса, передает ФАН.