Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 июля 2021 11:59

Мэр Лондона разыграет билеты на финал Евро для привитых от коронавируса

Садик Хан рассчитывает таким образом привлечь к вакцинации больше молодых людей
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэр Лондона разыграет билеты на финал Евро для привитых от коронавируса

Мэр Лондона разыграет билеты на финал Евро для привитых от коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Лондона Садик Хан решил поддержать жителей Великобритании, которые сделали первую прививку от коронавирусной инфекции или записались на вакцинацию: глава города разыграет среди них билеты на финал чемпионата Европы по футболу на стадионе Уэмбли, а также в фан-зону на Трафальгарской площади. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил телевизионный канал Sky news.

Лотерея начнется сегодня, когда мэр Лондона обнародует подробности ее проведения. Желающие поучаствовать в розыгрыше должны предоставить данные о том, что они уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса или записались на первую прививку.

Садик Хан рассчитывает таким образом привлечь к вакцинации как можно больше молодых жителей страны. Розыгрыш билетов на финал Евро, по словам градоначальник, это «уникальная возможность побывать на стадионе в удивительный день для страны».

Напомним, что в российской столице в настоящее время проходит не менее интересная акция: привившиеся первой дозой вакцины от коронавируса местные жители могут принять участие в розыгрыше автомобилей.