Мэр Лондона разыграет билеты на финал Евро для привитых от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Лондона Садик Хан решил поддержать жителей Великобритании, которые сделали первую прививку от коронавирусной инфекции или записались на вакцинацию: глава города разыграет среди них билеты на финал чемпионата Европы по футболу на стадионе Уэмбли, а также в фан-зону на Трафальгарской площади. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил телевизионный канал Sky news.

Лотерея начнется сегодня, когда мэр Лондона обнародует подробности ее проведения. Желающие поучаствовать в розыгрыше должны предоставить данные о том, что они уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса или записались на первую прививку.

Садик Хан рассчитывает таким образом привлечь к вакцинации как можно больше молодых жителей страны. Розыгрыш билетов на финал Евро, по словам градоначальник, это «уникальная возможность побывать на стадионе в удивительный день для страны».

Напомним, что в российской столице в настоящее время проходит не менее интересная акция: привившиеся первой дозой вакцины от коронавируса местные жители могут принять участие в розыгрыше автомобилей.