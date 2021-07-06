Липецкие школьники стали победителями соревнований по робототехнике, которые прошли в Малайзии

Фото: липецкаяобласть.рф

Юные дарования участвовали в международных детских соревнованиях по робототехнике International Roboticist Challenge. В номинации "CAD проектирование робота (9-12 лет)" победил Денис Чумичкин. Степан Орлов занял первое место в "Программировании виртуального робота (13-15 лет)". Третье место в номинации "Программирование виртуального робота (9-12 лет)" заняла Милана Ролдугина. В десятку самых успешных участников состязаний вошли Светлана Тушова и Кирилл Кораблин. Все ребята занимаются робототехникой в Центре дополнительного образования Липецкой области. Всего в онлайн-формате чемпионата участвовали свыше трех сотен детей из двадцати четырех стран мира.

Губернатор Игорь Артамонов пригласил ребят на чаепитие и расспросил о том, как они смогли добиться таких потрясающих результатов каковы их планы на перспективу.

Юные чемпионы рассказали об увлекательных занятиях робототехникой в Центре цифрового образования детей «IТ-куб» и продемонстрировали свои классы для обучения, а также показали свои творения - роботов - помощников, умения которых покорили судей чемпионата. Кстати, будущие инженеры, по правилам соревнований, должны были не только спроектировать и собрать робота, но и презентовать электронную машину на английском.

«Дети из нашей области выступали за страну на мировом чемпионате, прошли колоссальный отбор, показали отличные результаты и победили. Это серьёзное достижение. Наши вложения в IT-образование для школьников приносят свои плоды. В области открываются IТ-кубы, во всех районах работают Яндекс-лицеи. И на этом мы не остановимся. Следующий этап – обеспечить молодых людей возможностью получить среднее и высшее образование в IT-сфере в нашем регионе. А дальше - помочь им с трудоустройством в Липецкой области. Такие специалисты нужны региону, они всегда будут востребованы», - рассказал Игорь Артамонов о поддержке, которую администрация региона окажет юным талантам.

Фото: липецкаяобласть.рф

Также губернатор добавил, что «IТ-куб» открыли два года назад на базе Центра дополнительного образования региона в рамках национального проекта «Образование». Липецкая область среди более полутора десятков регионов России стала лидером конкурса на субсидии из федерального бюджета. Для реализации проекта перечислено двенадцать с половиной миллионов рублей федеральных средств. На них были приобретены оборудование и мебель. Из региональной казны было выделено тринадцать с половиной миллионов рублей, которые направили на ремонт помещений и создание современной образовательной среды.

В этом году в Липецкой области откроют ещё три центра поддержки юных дарований в областном центре, а также городах Грязи, Елец. В настоящее время в помещениях будущих IT-клубов проходят ремонтные и подготовительные работы. Центры откроются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Выявление и поддержка молодых талантов является одним из приоритетов региональной власти», - подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.