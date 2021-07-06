В Турции впервые зарегистрировали заражение штаммом коронавируса "Дельта плюс" Фото: REUTERS

В Турции впервые выявили случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, который утонил, что речь идет о трех инфицированных этим штаммом.

«В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы», - приводит телеканал NTV слова главы турецкого Минздрава, который уточнил, что состояние всех заболевших «хорошее, госпитализации нет»

Коджа отметил, что число заболевших штаммом «Дельта» в 30 провинциях Турции возросло до 286 человек.

В январе в республики началась вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в Турции начали применяться Pfizer/BioNTech. В конце апреля в стране разрешили экстренное применение препарата «Спутника V». По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавирусной инфекции в стране получили свыше 36 миллионов граждан, две дозы – около 16 миллионов.