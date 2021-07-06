Рябков: кто будет устраивать провокации в Черном море "получат по носу"

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предупреждает, что Великобритании и другим желающим стоит оставить провокации в Черном море и «не соваться», нарушая российские границы в черноморском регионе. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, указав на то, что отпор будет дан любому авантюристу, и поэтому этот регион лучше оставить мирным.

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат», - заявил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь», отметив, что риски конфликтов в результате этого могут повыситься, а Черное море не является местом, где «подобного рода игры допустимы».

Как сообщил Рябков, Москва предупреждает, что лучше «оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки».

Напомним, накануне британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент. Позже BBC опубликовал секретные документы относительно британского корабля, где сообщалось, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Киеву, а также продемонстрировать, что Великобритания не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.