Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей

Власти Приамурья подсчитывают убытки от паводка в этом году. Среди жителей, к счастью, погибших нет. При этом сильно пострадали жилые дома, имущество и урожай.

«С прохождением паводка в Приамурье не было допущено гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности их владельцев, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтоплены 975 домов, в которых проживало более 2500 человек, пострадало более 2000 приусадебных участков».

По его словам, предварительная сумма ущерба от паводка в регионе составляет порядка 4 миллиардов рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей – потери дорожной сети. В регионе повреждено более 350 километров дорог и 6 мостов.

Кроме того, убытки в 1,8 миллиарда рублей понесли домовладения. Эта сумма необходима на капремонт и переселение людей из аварийного жилья. Ещё 300 миллионов рублей потребуются для единовременных выплат жителям за утраченное имущество. А предварительный ущерб сельхозтоваропроизводителей составил 700 миллионов рублей. За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ.