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Здоровье6 июля 2021 13:20

Японский император вакцинировался от коронавируса

Привилась ли от коронавируса действующая императрица Японии не известно
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Японский император вакцинировался от коронавируса

Японский император вакцинировался от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Император Японии Нарухито вакцинировался от коронавирусной инфекции.

О вакцинации японского императора сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора. Данные о том, привилась ли от коронавируса действующая императрица Японии Масако, не приводятся.

Ранее в июне этого года родители действующего императора, почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико, сделали вторую прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне Япония приняла решение об ужесточении мер на въезд из 41 страны и региона. Под новые правила попадает Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По данным Worldometers, по состоянию на вторник, 6 июля, в Японии за весь период пандемии зарегистрировали 807 951 случая заражения коронавирусной инфекции, из них 1 030 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 14 862 человек. Выздоровели 776 646 пациентов.