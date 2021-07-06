Японский император вакцинировался от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Император Японии Нарухито вакцинировался от коронавирусной инфекции.

О вакцинации японского императора сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора. Данные о том, привилась ли от коронавируса действующая императрица Японии Масако, не приводятся.

Ранее в июне этого года родители действующего императора, почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико, сделали вторую прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне Япония приняла решение об ужесточении мер на въезд из 41 страны и региона. Под новые правила попадает Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По данным Worldometers, по состоянию на вторник, 6 июля, в Японии за весь период пандемии зарегистрировали 807 951 случая заражения коронавирусной инфекции, из них 1 030 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 14 862 человек. Выздоровели 776 646 пациентов.