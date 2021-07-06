Женщинам намерены разрешить обслуживать самолеты и быть авиамеханиками с 1 сентября 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Руководитель комитета российского Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко надеется, что профессии авиационных механиков и инженеров, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов и вертолетов, с 1 сентября текущего года будут исключены из списка запрещенных для женщин профессий. Об этом она заявила во вторник, 6 июля, в ходе беседы с журналистами.

- В настоящее время мы проводим работу в этом направлении с Минтрудом. Я рассчитываю, что до сентября мы эту работу закончим и жительницы России, которые в 2021 году закончили вуз, смогут пойти на аэродром и работать по своей специальности, - отметила Инна Святенко.

Накануне Минтруда РФ подготовило проект приказа, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по обслуживанию воздушных судов. По мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

В соответствии с проектом приказа, Минтруд планирует исключить из списка запрещенных для женщин профессий работы авиационным механиком по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам. Россиянки также смогут работать техником по крылу.