Фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке появилось в Сети

Фото: life.ru

В Сети появилось первое фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Кадр опубликован изданием Life.ru.

Ранее глава авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров и Росавиация подтвердили сообщения о крушении самолета. При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока не сообщается, более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Храбров добавил, что по предварительным данным, воздушное судно могло врезаться в скалу.

Позже поступило сообщение, что выживших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет. Эту информацию подтвердили представители Санавиации.

Как писал сайт kp.ru, обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 нашли за сопкой в 3,8 километра от поселка Палан. В самолете во время аварии находилось 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, а также шесть членов экипажа.