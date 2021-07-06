Минпромторг: торговые сети не видят причин для невыполнения требования о вакцинации сотрудников до 15 июля 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Частные клинки, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в столице России, начали получать вакцины против коронавирусной инфекции. Московский торговые сети в настоящее время не видят причин для невыполнения указа мэра Сергея Собянина о вакцинации 60% сотрудников первым компонентом препарата до 15 июля текущего года. Об этом во вторник, 6 июля, заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Он объяснил, что ранее возникла небольшая трудность с вакцинацией сотрудников в Москве: в частные медицинские организации, которые проводят эту вакцинацию, временно была приостановлена поставка препаратов. В настоящее время данный вопрос уже решен.

- Сегодня торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить требование до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников. Там не то количество, по которому могут возникнуть проблемы. Особенно, если учитывать, что решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации, - подчеркнул Виктор Евтухов.

Ранее в интервью «Коммерсанту» несколько поставщиков и ретейлеров в Москве заявили, что не успеют привить от коронавирусной инфекции 60 процентов сотрудников в установленный властями срок.