Собянин: в Москве первые сто предприятий, привившие 60% сотрудников, получат гранты

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, которое обеспечивает вакцинацию работников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы города и правительства столицы.

«Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания», — говорится в заявлении.

Согласно принятому постановлению, первые 100 предприятий, которые смогут выполнить требование о полном завершении вакцинации 60 процентов сотрудников, получат гранты из московского бюджета.

Размер поощрения составит 100 процентов НДФЛ, уплаченного предприятием за 2020 год, однако не более пяти миллионов рублей. Как уточняется, 50 грантов предназначены для представителей малого и среднего бизнеса, а еще 50 - для других субъектов предпринимательской деятельности.

Основным требованием к получению гранта является соблюдение правил пропускной системы при помощи QR-кодов и обеспечение вакцинации от коронавирусной инфекции 60 процентов сотрудников.

Напомним, с 28 июня, в столице начали действовать QR-коды, которые необходимо предъявить в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек. В день начала действия данной системы в Оперштабе заявили, что около 2,5 миллионов жителей Москвы успели получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий за первые три дня.