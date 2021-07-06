Ространснадзор после крушения самолета Ан-26 начал проверки в отношении Камчатского авиапредприятия Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Ространснадзор после крушения на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 начал проверки в отношении Камчатского авиапредприятия и Госкорпорации по организации воздушного движения.

По данным Ространснадзора, был создан внутренний штаб и назначена комиссия для расследования авиакатастрофы. На место происшествия вылетели представители ведомства.

Как писал сайт kp.ru, накануне в МЧС подтвердили информацию об обнаружении обломков самолета на расстоянии 3,8 км от аэропорта. В ведомстве сообщили, что к месту направили 26 спасателей на вездеходах, однако предупредили, что продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. Губернатор Владимир Солодов заявил, что судно, предположительно, разбилось при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе Паланы при снижении для посадки во вторник, 6 июля. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.