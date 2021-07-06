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Здоровье6 июля 2021 13:55

Терапевт заявила об опасности употребления алкоголя и табака после прививки

Врач просит воздержаться от вредных привычек на трое суток после вакцинации
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Терапевт дала особые рекомендации курящим людям после вакцинации

Терапевт дала особые рекомендации курящим людям после вакцинации

Фото: Shutterstock

В течение трех дней после вакцинации врачи не рекомендуют пить спиртное или курить. В этот период организм и так испытывает стресс, а алкоголь или табак могут ухудшить работу иммунитета.

Как пояснила директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой терапевт Людмила Лапа, курение после вакцинации может вызвать спазм сосудов или образование тромба.

«Одно и то же влияние, как от алкоголя: спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идет загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить алкоголь и курить», - цитирует врача «Ридус».

Напомним, ранее врач рассказала о правилах вакцинации от гриппа после прививок от коронавируса. По словам, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксаны Драпкиной, делать прививки от разных вирусов стоит с интервалом не менее четырех недель. Таким образом вакцинироваться от гриппа можно спустя месяц после второй дозы вакцины от коронавируса, передают «Известия».