Депутат Драпеко заявила, что система QR-кодов может быть эффективной в театрах

В Госдуме заявили, что система QR-кодов «поднимет экономику театра» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Система QR-кодов может «поднять экономику театров». Такое мнение выразила первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. Политик отметила, что сейчас на фоне ограничительных мер спрос на культурные мероприятия значительно превышает предложение.

«Дело в том, что у них [в театрах], как правило, все билеты проданы, а посещение театров по QR-кодам даст возможность 100%-го заполнения зала, если все там будут вакцинированы. В таком случае можно будет продавать 100% зала, и это поднимет экономику театра, а театры в очень тяжелом экономическом положении, поэтому я считаю, что это разумная мера», — цитирует депутат Газета.Ru.

Политик добавила, что обратного эффекта быть не должно, театры не должны потерять посетителей из-за введения системы QR-кодов. Наоборот, депутат считает, что введение таких правил простимулирует россиян вакцинироваться.

«Мы надеемся, что, во-первых, количество вакцинированных людей будет увеличиваться с начала сезона (это, как правило, сентябрь), во-вторых, это будет стимулом для тех, кто еще не вакцинирован, чтобы сделать это», — добавила Драпеко.