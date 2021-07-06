Спасатели остановили поиски обломков самолёта Ан-26 с наступлением темноты

Фото с места крушения Фото: очевидцев.

Поиски обломков пассажирского самолета Ан-26 остановлены с наступлением темноты, спасатели продолжат их утром в среду, 7 июля. Об этом сообщили в МЧС.

Как передает РИА Новости, в ведомстве сообщили, что пока спасатели не обнаружили тел погибших.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МЧС подтвердили сообщение об обнаружении обломков самолета на расстоянии 3,8 км от аэропорта. В ведомстве заявили, что к месту направили 26 спасателей на вездеходах, однако уточнили, что их продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

Возможной причиной крушения лайнера назвали сильный боковой ветер. По словам, губернатора Владимира Солодова, самолет мог разбиться при заходе на второй круг при посадке, поскольку была плохая видимость.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки во вторник, 6 июля. На борту воздушного судна находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.