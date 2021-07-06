Министр туризма Кубы: массовая изоляция российских туристов связана с ужесточением контроля на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая изоляция прибывающих на Кубу российских туристов связана с ужесточением контроля на границе государства в связи с распространением индийского штамма коронавирусной инфекции. Такое объяснение сложившийся накануне ситуации дал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Глава российского ведомства выразила обеспокоенность из-за сложившейся ситуации и попросила министра туризма Кубы максимально оперативно включиться в урегулирование происходящего с находящимися на карантине россиянами, чтобы они могли продолжить свой отдых.

Гарсии в свою очередь заявил, что все произошло из-за усиления контроля на фоне распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции, но пообещал взять данный вопрос под личный контроль и в короткие сроки предпринять меры по снятию карантина с россиян, у которых отрицательные результаты теста на COVID-19.

«Г-н Гарсиа, в свою очередь, объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции», - сообщили в Ростуризме.

Напомним, в гостиницах Кубы изначально изолировали свыше 150 туристов из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию по прибытии в страну. По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника, 5 июля, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 106 человека, которые продолжили свой отдых, однако до сих пор изолированными остаются еще 86 россиян, ожидающие результатов дополнительного тестирования. Роспотребнадзор ранее сообщил, что контролирует ситуацию с изолированными россиянами.