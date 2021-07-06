Песков назвал возможность ограничения Минском транзита из ЕС следствием незаконных санкций

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможности ограничения Белоруссией транзита из Европы является следствием резких, неоправданных и незаконных ограничений в отношении Минска. Такое заявление сдала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», - заявил представитель Кремля.

Песков заявил, что Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, и сегодня республике приходится очень тяжело.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 6 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Россию и Китай. В свое речи белорусский лидер указал на то, что «демократичной» и «ратующей за верховенство закона Европе» сегодня «совершенно плевать на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия фашизма».