Заболевшие коронавирусом во время ЕГЭ сдадут экзамены в дополнительный период Фото: Анастасия ОСИПОВА

Заболевшие коронавирусной инфекцией в основной период проведения Еденного государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будут сдавать экзамены в дополнительный период. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, уточнив, что в текущим году COVID-19 было инфицировано свыше 500 выпускников.

Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, «вспышек нет локальных», и в целом в России ведомство собрало статистику, согласно которой более 500 человек в период проведения ЕГЭ или заболели, или находились на карантине.

«Они сдают [экзамены] на следующей неделе, специально для этой категории ребят был предусмотрен дополнительный резервный период в июле», - приводит ТАСС слова Музаева.

Напомним, за минувшие сутки в стране выявили 23 378 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 5 658 672 человек. Жертвами инфекции за все время эпидемии в стране стали 139 316 человек, выздоровели 5 101 852 пациента.