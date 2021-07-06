Элла Памфилова прокомментировала возможность снижения возраста для голосования

ЦИК РФ прокомментировал возможность снижения возраста для голосования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает дискуссионным вопросом возможность снижения возраста для голосования.

- Должна быть какая-то логика, надо в целом решить с учетом нынешних демографических тенденций, с какого времени паспорт выдавать, с какого времени в армию идти, с какого времени участвовать в выборах, и стоит ли отдельно выделять муниципальные выборы или сделать этот ценз единым для всех. Вопрос дискуссионный для специалистов, — сказала она на форуме молодых политологов "Дигория".

В 2019 году снизить возраст для голосования до 16 лет предложил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заявил, что в этом возрасте идет становление личности, и молодежи нельзя запрещать проявлять свою позицию и самореализовываться. Также подросткам стоит дать возможность работать, считает Жириновский.