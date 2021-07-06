Турция соболезнует родным погибших при крушении самолета на Камчатке

МИД Турции выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета на Камчатке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского самолета на Камчатке.

- Мы с большим прискорбием восприняли известие о том, что пассажирский самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, сегодня разбился, в результате чего погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа. Мы разделяем скорбь дружественного народа РФ и выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому правительству, — говорится в сообщении турецкого ведомства.

Напомним, пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь этим утром, хотя во время полета экипаж не сообщал о неполадках или проблемах на борту. В самолете во время аварии находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, а также шесть членов экипажа. Обломки авиасудна нашли за сопкой в 3,8 километра от посёлка Палан, самолет потерпел крушение и врезался в землю. Выживших при крушении самолета нет.