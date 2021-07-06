Видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке опубликовано в Сети Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Видео с места крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатке появилось в Сети.

Как писал сайт kp.ru, поиски обломков лайнера приостановили из-за наступления темноты, спасатели продолжат их утром в среду, 7 июля. Незадолго до этого в МЧС подтвердили сообщение об обнаружении обломков самолета на расстоянии 3,8 км от аэропорта.

Возможной причиной крушения воздушного судна назвали сильный боковой ветер. По словам, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, самолет мог также разбиться при заходе на второй круг при посадке, поскольку была плохая видимость.

Напомним, Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки во вторник, 6 июля. На борту самолета находились 28 человек, из них 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.