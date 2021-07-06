Ревакцинация от коронавируса началась в крупнейшем прививочном центре Москвы

В крупнейшем прививочном центре Москвы стартовала ревакцинация от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в прививочном центре в Гостином дворе началась ревакцинация от коронавирусной инфекции.

- Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно в крупнейшем пункте в Гостином дворе. Таким образом, число центров увеличилось до 21, — сообщила она.

Ракова добавила, что желающие сделать повторную прививку должны иметь при себе сертификат о первой вакцинации.

Напомним, Сергей Собянин сообщал, что в этом прививочном центре ежедневно могут проходить вакцинацию до шести тысяч человек. Центр работает каждый день с 10:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Москве получили 3 миллиона человек. Он назвал это хорошим шагом в деле защиты от пандемии и в очередной раз отметил важность вакцинации.