Рособрнадзор не планирует отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения Фото: Мария ЛЕНЦ

Отмена Еденного государственного экзамена (ЕГЭ) не обсуждается. Такое заявление во вторник, 6 июля, сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что ведомство готово вносить изменения в порядок проведения экзамена.

«Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять», - приводит ТАСС слова главы Рособрнадзора.

Как заявил Музаев, в Роспотребнадзоре не менее понимают необходимость «двигаться вперед». По его словам, «эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщил, что заболевшие коронавирусной инфекцией в основной период проведения ЕГЭ в 2021 году будут сдавать экзамены в дополнительный период. Как уточнил Музаев, в текущим году COVID-19 было инфицировано свыше 500 выпускников.