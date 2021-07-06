Татьяна Москалькова после госпитализации с коронавирусом призвала россиян беречь себя Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова после госпитализации с коронавирусной инфекцией призвала россиян беречь себя.

- Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста, — написала она в социальной сети Instagram.

Напомним, в понедельник, 5 июля, стало известно, что Татьяна Москалькова была госпитализирована с коронавирусом. Медики оценивают ее состояние, как удовлетворительное. Какие-либо подробности окружения Москальковой не сообщает. Пресс-служба и аппарат работают в обычном режиме. Появляются сообщения и на страничке омбудсмена в соцсетях. Например, 6 июля Москалькова выразила соболезнования родным и близким режиссера и актера Владимира Меньшова. Подробностей о своем состоянии омбудсмен не приводит.