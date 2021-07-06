Жительница Японии пыталась потушить Олимпийский огонь водяным пистолетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии женщина попыталась потушить Олимпийский огонь при помощи водяного пистолета и с криками «Конец Олимпийских игр». Все произошло во время эстафеты в префектуре на северо-востоке от Токио.

После произошедшего жительницу Японии задержали за «преднамеренную стрельбу в бегуна и вмешательство в эстафету». Об этом сообщил заместитель начальника полиции в городе Мито Нориаки Нагацука.

«Вы не можете стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла - это не детская игра», - приводит издание Vice слова заместителя начальника полиции.

Напомним, летние Олимпийские Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Организаторы уже окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а допуск местных зрителей был установлен лимит в десять тысяч человек. Кроме того, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно о планах отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия соревнований.