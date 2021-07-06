Академик прокомментировал идею создания генетических паспортов

Эксперт прокомментировал идею создания генетических паспортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что ведомство создаёт генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. По словам министра, такая система позволит диагностировать заболевания у россиян на более ранних стадиях или даже предупреждать их. Однако научный руководитель Медико-генетического научного центра академик Евгений Гинтер отметил, что пока в системе еще много неизученных и несогласованных моментов.

«Нужно сначала решить, что мы хотим получить с помощью этого паспорта, для чего он предназначен, кто будет им заниматься, контролировать. Сам индивид должен решать, можно ли что-то полезное для здоровья извлечь, или кто-то другой должен решать? Министерство здравоохранения, ещё кто-то? Короче говоря, ещё остаётся столько научных и этических проблем, что всерьёз говорить о генетическом паспорте рановато». – цитирует слова академика NEWS.ru.

Кроме того эксперт отметил, что сама генетика, как наука еще изучена недостаточно, чтобы говорить о генетическом факторе таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма и так далее, а значит, наличие такого документа не сильно поможет врачам и пациентам с одними из самых распространенных заболеваний.