WSJ: Байден пересмотрит санкционную стратегию США

Джо Байдена Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена намерена к концу лета завершить пересмотр санкционной политики США.

Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских государственных органах, стратегия американского лидера рассчитана на совместные действия с союзниками, а также на то, чтобы избегать стороннего экономического ущерба и масштабных кампаний по оказанию давления.

Уточняется, что администрация Байдена собирается сотрудничать с союзниками в том, что касается ограничений в отношении России, Китая и Белоруссии. Отмечается, что пересмотр этой политики указывает «на жесткий отход» от стратегии администрации предшественника на президентском посту Дональда Трампа, «которая вводила санкции в качестве инструмента внешней политики чаще, чем любая другая прежняя администрация в попытке оказать экономическое давление на противника. Издание напоминает, что тогда «под прицелом оказывались самые разнообразные сектора экономик» таких стран, как Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы.

«В то же время давление со стороны США не привело к значительному изменению поведения противников, что вызвало вопросы относительно ценности санкций как отдельно взятого инструмента», - говорится в издание.

Сообщается, что по мнению администрации нового американского лидера использование ограничений должно быть частью более широких дипломатических усилий, в том числе с учетом сотрудничества с союзниками.

Кроме того, говорится о запланированном ослаблении экономических санкций в отношении Ирана.