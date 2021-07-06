МИД Франции: в стране внимательно изучают новый российский закон о маркировке шампанского

Во Франции внимательно изучают новый российский закон о маркировке шампанского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские власти внимательно изучают новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как отметил глава МИД, Париж обратился к Москве по поводу ситуации с новым законом, и надеется, что диалог поможет урегулировать ситуацию. По его словам, Франция намерена в ближайшие дни отреагировать на новые российские правила, чтобы защитить интересы французских производителей.

«Как только у нас будет понимание обо всех ограничениях, мы прореагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне в отношениях с Россией, но также на европейском уровне, чтобы защитить интересы наших производителей», - заявил французский министр.

Дриан отметил, что Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди и министр-делегат по вопросам торговли республики Франк Риестер «очень внимательно следят за последствиями этого документа, который сейчас анализируют».

Напомним, накануне подразделение Moet Hennessy заявило о временной приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин из-за поправок в закон о регулировании алкогольной продукции. Однако, как оказалось, изменения в законе не столь глобальные, как изначально сообщили производители. Теперь на каждой бутылке должна стоять информация о том, что напиток соответствует определенной категории. А поскольку категория именуется «игристое вино», то и на этикетке должны быть написаны именно эти слова. На лицевой стороне бутылки, как и прежде, можно писать слово «шампанское».