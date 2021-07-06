Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая 2021 года

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая текущего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,81% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,0525 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки к 17:27 по московскому времени.

Последний раз курс доллара превышал 74 рубля 17 мая 2021 года. Курс евро же вырос 53 копейки и достиг 87,69 рубля.

Напомним, руководитель департамента инвестиционного анализа "Универ Капитал" Андрей Верников считает, что к концу лета россиян ожидает снижение курса доллара до 70 рублей. При этом уже к концу года доллар отыграется и будет стоить около 74-76 рублей.

До этого экономист спрогнозировал, как будет вести себя российская валюта во втором полугодии 2021 года. Первое полугодие было довольно удачным для рубля, отечественная валюта смогла укрепить свои позиции, считает он.